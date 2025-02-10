«ماسك» يهاجم وسائل الإعلام في روسيا وأوكرانيا تدّعي «الاستقلالية»

سخر إيلون ماسك، رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، من وصف وسائل الإعلام في روسيا وأوكرانيا والتي كانت تتلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بـ”المستقلة”.

وأعاد ماسك نشر صورة لعنوان مقال يقول “وسائل الإعلام المستقلة في روسيا وأوكرانيا تفقد التمويل بسبب تجميد نشاط USAID” مع تعلق: “وسائل إعلام مستقلة.. أضحك حتى البكاء”.

وردا على سؤال أحد رواد المنصة “هل كانت الولايات المتحدة ببساطة تمول جميع وسائل الإعلام حول العالم لتنشر ما تريده (واشنطن)؟”، كتب ماسك: “بشكل أساسي، نعم”.

وأفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” في وقت سابق بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حاولت، من خلال بعض المشاريع التي تمولها، محاربة نجاحات وسائل الإعلام الروسية، بما فيها “نوفوستي” وRT، كما كانت الوكالة تخصص أيضا أموالا للعديد من وسائل الإعلام المعارضة في روسيا وبيلاروس.