ماسك يهدد بحظر أجهزة «آبل» من شركاته بسبب انتهاك أمني

هدد رئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبايس إكس» إيلون ماسك بحظر أجهزة «أبل» من شركاته، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» عن شراكة مع «OpenAI»، وفق تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي».

وفي سلسلة من المنشورات عبر «إكس»، أعرب ماسك عن مخاوفه بشأن ما إذا كانت «أبل» و «OpenAI» تحميان معلومات المستخدمين، واصفاً تكامل البرامج بين الشركتين بأنه «انتهاك أمني غير مقبول». وقال إن شركة «(أبل) ليس لديها أدنى فكرة عما يحدث بالفعل».

وقالت شركة «أبل» إنها ستطلب من المستخدمين الإذن بمشاركة أسئلتهم مع «ChatGPT»، ولن يتم تسجيل طلباتهم ومعلوماتهم.

وقال ماسك ساخراً: «من الواضح أن شركة (أبل) ليست ذكية بما يكفي لصنع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ولكنها قادرة بطريقة ما على ضمان حماية OpenAI لأمنك وخصوصيتك!».

وأضاف أنه سيتم حظر أجهزة «أبل» إذا قامت الشركة «بدمج OpenAI على مستوى نظام التشغيل».

وقالت «أبل» إن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وإن تكاملها مع «OpenAI» يعد ميزة اختيارية.

ورد ماسك مباشرة على منشور من الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك، وادعى أنه سيحظر أجهزة «أبل» من مباني شركته ما لم يقرر كوك «إيقاف برامج التجسس المخيفة هذه». وأضاف أنه سيُطلب من زوار شركاته فحص أجهزة «أبل» الخاصة بهم عند الباب.