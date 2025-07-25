ماسك يُطلق «فاين» من جديد.. هل تبدأ معركة جديدة مع تيك توك؟

أعلن إيلون ماسك، عن خطط لإعادة إطلاق منصة “فاين” الشهيرة، التي توقفت عن العمل منذ تسع سنوات، من خلال منصته “إكس” (Twitter سابقاً)، في خطوة قد تعيد إثارة المنافسة في سوق الفيديوهات القصيرة الذي تهيمن عليه حالياً “تيك توك”.

وفي منشور على “إكس”، كشف ماسك أن النسخة الجديدة من “فاين” ستدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى، ما قد يغير قواعد اللعبة في عالم صناعة الفيديوهات القصيرة.

هذه الخطوة لاقت تفاعلاً واسعاً من المستخدمين الذين عبروا عن تفاؤلهم بأن الدمج بين الذكاء الاصطناعي ومقاطع الفيديو القصيرة قد يشكل مستقبل المحتوى الرقمي.

هذا وأُطلقت “فاين” في 2012 وحققت نجاحاً سريعاً بين المستخدمين بفضل إمكانية مشاركة مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز 6 ثوانٍ، ما جعلها منصة رائدة في نوع المحتوى هذا، استحوذت عليها تويتر في 2013 مقابل 30 مليون دولار، لكنها أُغلقت في 2017 بسبب مشاكل مالية وصراعات متعلقة بتعويضات المبدعين.

المستخدمون والمحللون يرون في إعادة إطلاق “فاين” محاولة من ماسك لتحدي هيمنة “تيك توك” على الفيديوهات القصيرة، وربما تؤدي إلى تحول في كيفية صناعة وتأثير المؤثرين التقليديين، مع إدخال محتوى أكثر إنتاجية آلية وابتكاراً عبر الذكاء الاصطناعي.

وكان ماسك قد طرح فكرة إعادة “فاين” عدة مرات منذ استحواذه على تويتر في 2022، حيث أجري استطلاع رأي في أكتوبر 2022 عبر منصة “إكس” أظهر دعم 69% من المشاركين لفكرة عودة التطبيق.