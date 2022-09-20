«ماعز ملكي» برتبة عقيد.. يُشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز

في حادثة غريبة من نوعها، شهدت مراسم تتوج وإعلان الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، مشاركة التيس الملكس “شنكن” الذي يحمل رتبة عقيد في الكتيبة الثالثة من حراس “ذا رويال ويلش”، والذي ينتمي إلى سلالة إنجليزية عريقة

وكانت العائلة الويلزية الملكية، وأسلافها في السابق، تستخدم الماعز كتمائم على مدى قرون، ويعود هذا التقليد إلى عام 1775 خلال حرب الاستقلال الأميركية.

ويحمل الماعز الملكي ويتمتع بعدة صفات ومزايا منه:

رتبة عقيد في الحرس الملكي البريطاني

لقب “السير ويليام”

حصانة دبلوماسية وجواز سفر دولي ومنزل فخم بمرعى واسعة

حصانة ملكية وله أملاك في أستراليا وكندا

يلقي الجنود البريطانيون عليه التحية العسكرية

يخدمه ضابط برتبة مقدم

حال وفاته يتم صيد آخر ويخضع لتدريبات صارمة قبل أن يصير “شنكن” الجديد

وقبل مراسم التتيوج والإعلان مباشرة، سار 26 رجلاً من الحرس في فوج، جنباً إلى جنب مع “شينكن الرابع”، التيس الأبيض رفيع المستوى، من وسط المدينة إلى القلعة الملكية لحضور التتويج.

The Proclamation Guard of 26 men of the 3rd Battalion the Royal Welsh are now making their way from the City Hall to Cardiff Castle where the Proclamation of HM King Charles III will take place. pic.twitter.com/DQKPLu4xVk — Cardiff Council (@cardiffcouncil) September 11, 2022

والتيس شينكن الرابع، الماعز الرسمي للكتيبة الثالثة الملكية في مدينة ويلز، هو الحيوان الأحدث في سلسلة طويلة من أسلافه التيوس المشاركة في الفوج الويلزي الملكي، وهي الفرقة التي تتبنى الماعز في صفوفها منذ العام 1775.

ووفقاً لمتحف رويال ويلش، بدأت الكتيبة في القيام بذلك بعد أن ضل أحد التيوس طريقه في ساحة القتال خلال معركة “بنكر هيل” في حرب الاستقلال الأمريكية.

وحينها قاد التيس فرقة من جنود البنادق “Fusiliers” الويلزيين من الميدان، وتمكنوا من النجاة دون سقوط ضحايا، ومنذ تلك اللحظة احتفظت الفرقة بسلالات هذا الماعز من أجل جلب الحظ السعيد كتميمة رسمية.

وتزعم قصة أخرى أن التقليد يعود إلى حرب القرم في خمسينيات القرن التاسع عشر، عندما قام جندي يعاني من انخفاض حرارة بالتدثُّر في ماعز صغير للحصول على الدفء.

وبحسب ما ورد في موقع iTV الإخباري، أصدر الماعز الصغير صوتاً لتحذيره من نشاط القوات الروسية القريب، التي كان الجيش البريطاني يقاتلها آنذاك، فأنقذه من الموت، ومن هنا جاء التقليد.

ويحمل الماعز الرسمي لهذا الفوج، شينكن الرابع، رتبة رفيعة بالإمكان ترقيتها أو تقليصها، وفقاً لما أسمته القوات البريطانية “السلوك والكفاءة في أداء المهام”.

كما يحصل التيس صاحب المرتبة الرفيعة على رواتب ومستحقات خاصة؛ وعادة ما يتم استخدام الأموال لرعاية أماكن إقامتها، وتصميم الزي العسكري الذي يظهر به في المناسبات الرسمية، علاوة على تكلفة الطعام.

وتشمل احتياجات التيس التي يخصص لها الراتب الحصول مثلاً على راديو وأريكة لتحقيق الراحة المثلى للحيوان أثناء ساعات العمل وتأدية واجبه.

ويتم تعيين رعاة خاصين بالحيوان للاعتناء به وتدريبه وقيادته خلال المشاركة في الاحتفالات والمناسبات الرسمية الأخرى.

وتماشياً مع التقليد الذي بدأته الملكة فيكتوريا، من المقرر أن يكتب الفوج إلى الملك الحاكم لإبلاغه في حالة وفاة التيس جالب الحظ، ويطلب الإذن منه باختيار حيوان جديد لاستكمال مهامه وتلقي التدريب اللازم.