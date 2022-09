«ماعز ملكي» برتبة عقيد.. يُشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز

في حادثة غريبة من نوعها، شهدت مراسم تتوج وإعلان الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، مشاركة التيس الملكس “شنكن” الذي يحمل رتبة عقيد في الكتيبة الثالثة من حراس “ذا رويال ويلش”، والذي ينتمي إلى سلالة إنجليزية عريقة

وكانت العائلة الويلزية الملكية، وأسلافها في السابق، تستخدم الماعز كتمائم على مدى قرون، ويعود هذا التقليد إلى عام 1775 خلال حرب الاستقلال الأميركية.

ويحمل الماعز الملكي ويتمتع بعدة صفات ومزايا منه:

وقبل مراسم التتيوج والإعلان مباشرة، سار 26 رجلاً من الحرس في فوج، جنباً إلى جنب مع “شينكن الرابع”، التيس الأبيض رفيع المستوى، من وسط المدينة إلى القلعة الملكية لحضور التتويج.

The Proclamation Guard of 26 men of the 3rd Battalion the Royal Welsh are now making their way from the City Hall to Cardiff Castle where the Proclamation of HM King Charles III will take place. pic.twitter.com/DQKPLu4xVk

