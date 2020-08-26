ماعلاقة ركوب الدراجة بتخفيض الإصابة بالجلطة الدماغية؟

رغم أهمية الإسراع في معالجة المصابين بالجلطة الدماغية، إلا أنه ليس من السهل التعرف على أعراضها دائماً. بعض الاختبارات البسيطة قد تساعد في الكشف سريعاً عن الإصابة. فكل دقيقة تؤثر في إنقاذ حياة المريض.

ويمكن أن يخفض النشاط البدني لفترات قصيرة، خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية والجلطة الدماغية، وكل ما يتطلب من الشخص هو ركوب الدراجة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الدكتورة زهرة بافلوفا، إنها أجرت دراسة شارك فيها رجال ونساء أعمارهم 27-54 سنة، بعد إصابتهم باحتشاء عضلة القلب. وقد أخذت من جميعهم عينة دم، وقيس وزن وطول ومحيط خصر كل منهم، وطلب منهم خلال ثلاثة أشهر ركوب الدراجة مدة 30 دقيقة 3 أيام في الأسبوع.

وبعد انتهاء فترة التجربة، اتضح أن مستوى الكوليسترول، لدى جميع المشتركين ارتفع بمقدار الربع تقريبا. والنتيجة المدهشة كانت انخفاض مستوى هرمون الاسترادول، عند الرجال بنسبة 45% من 50.1 إلى 27.8 بيكوغرام في الملليمتر. وتشير الطبيبة إلى أنه وفقا للخبراء عندما يكون هرمون الاسترادول أكثر من 40 بيكوغراما في الملليلتر يزداد خطر الموت المفاجئ بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتقول بافلوفا “لذا أطيلوا عمركم مجانا بممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية “. وتضيف، نشاط بدني متواضع ، يمكن أن يقلل من مخاطر تطور الحالات الخطرة.