ما قصة أغنية «بيبي يا حبيبي» التي تغزل بها مدوّن سعودي بالعبرية لبنيامين نتنياهو.. فيديو

المدون السعودي محمد سعود الجدل يثير الجدل مجدداً بعيد نشره لمقطع فيديو على صفحته في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، يتغنى فيه برئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو.

تغريدة محمد سعود، التي جاءت بعد دقائق من الإعلان عن السماح للطائرات الصهيونية، بالقيام برحلات جوية مباشرة بين الدولة العبرية والإمارات عبر الأجواء السعودية، أثارت غضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتردد محمد سعود في نشر الفيديو التي يمتدح فيه رئيس الوزراء الصهيوني من خلال أغنية تقول بعض كلماتها “بيبي بيبي يا حبيبي” في إشارة إلى نتنياهو، الذي تدعوه بعض الأوساط السياسية في الكيان الصهيوني والخارج باسم “بيبي بيبي”.

وكانت هيئة الطيران المدني في السعودية أعلنت عن موافقتها بعبور الرحلات الجوية القادمة من الإمارات العربية المتحدة وإلى كافة الوجهات أجواءها، وهو ما يعني السماح بعبور الطائرات الصهيونية.

وأشاد الصهاينة بأغنية “بيبي بيبي يا حبيبي” واعتبروها تضامناً واضحاً مع الدولة العبرية بعد اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب. وقد اعتبر بعضهم أن مبادرة محمد سعود دليل على اندثار الخوف في صفوف العرب المؤيدين للكيان الصهيوني.

ويظهر سعود في تغريدة أخرى يرقص برفقة شخص آخر، ويغنيان بالعبرية أيضاً.

وأشاد مدونون صهاينة بفيديو محمد سعود واعتبروه أحد ثمار اتفاق التطبيع الإماراتي-الصهيوني، ودليلاً على “انقشاع الخوف في صفوف المدونين العرب المؤيدين للكيان الصهيوني.

ونقلت قناة “يورونيوز” عن المدون الصهيوني ديفيد أرونسون في تغريدة مخاطباً محمد سعود: “جميل جداً يا محمد، إذا كنت قد غنيت فعلاً أغاني يوزي هيتمان، فعليك أيضاً أن تغني أغنيته الشهيرة ولدتُ من أجل السلام”.

وسبق وأن أثار المدون السعودي محمد سعود الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عند زيارته الكيان الصهيوني العام الماضي إلى جانب وفد إعلامي يضم صحفيين عرب حيث عمد الفلسطينيون إلى ملاحقته وطرده من أزقة الحيّ القديم في القدس.

كما تعرض للسب والشتم وألقى بعض الأطفال الأحذية عليه.

وكان سعود من الداعمين لاتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني، وتشكر عبر تويتر القيادة الإماراتية، حيث سيتسنّى للإماراتيين بسبب محمد بن زايد الصلاة في المسجد الأقصى.

ودعا مدونون آخرون المملكة العربية السعودية إلى الإسراع بإبرام اتفاق مع الكيان الصهيوني أسوة بالإمارات العربية المتحدة.

من جهته اعتبر نتنياهو أن ما حدث يمثل “ثمار السلام المرتبطة بالسلام الحقيقي” مشيداً بجهود جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك بجهود الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

وكانت الكاتبة السعودية سعاد الشمري قد غردت قبل أيام على صفحتها مهنئة المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي بمناسبة عيد ميلاده.

وردّ أدرعي على الشمري قائلاً: “شكرا جزيلاً للصديقة سعاد الشمري على المعايدة الخاصة بمناسبة عيد ميلادي، أنت مثل وقدوة للكثيرين”.

شكرًا جزيلًا للصديقة السعودية #سعاد_الشمري @SouadALshammary على المعايدة الخاصة بمناسبة عيد ميلادي. أنت مثل وقدوة للكثيرين pic.twitter.com/cl7M9X3du3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2020