“ماكرون إرحل” شعار حركة السترات الصفراء

ودعت المتضامنين معها للخروج إلى الشارع لإسقاط الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​.

ونشرت حركة “السترات الصفراء” على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للمحتجين إلى الخروج للشوارع لإسقاط الرئيس.

وجاء نداء الحملة الرابعة تحت عنوان “ماكرون إرحل”.