ودعت المتضامنين معها للخروج إلى الشارع لإسقاط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ونشرت حركة “السترات الصفراء” على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للمحتجين إلى الخروج للشوارع لإسقاط الرئيس.
وجاء نداء الحملة الرابعة تحت عنوان “ماكرون إرحل”.
“ماكرون إرحل” شعار حركة السترات الصفراء
أعلنت حركة “السترات الصفراء” أنها ستنظم يوم 8 كانون الاول موعدا جديدا لتحركها الاحتجاجي الرابع.
ودعت المتضامنين معها للخروج إلى الشارع لإسقاط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ودعت المتضامنين معها للخروج إلى الشارع لإسقاط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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