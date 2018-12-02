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“ماكرون إرحل” شعار حركة السترات الصفراء

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 ديسمبر 2018 - 23:40
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دعوة للتظاهر مجدداً ضد ماكرون[إنترنت]
أعلنت حركة “السترات الصفراء” أنها ستنظم يوم 8 كانون الاول موعدا جديدا لتحركها الاحتجاجي الرابع.

ودعت المتضامنين معها للخروج إلى الشارع لإسقاط الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​.
ونشرت حركة “السترات الصفراء” على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للمحتجين إلى الخروج للشوارع لإسقاط الرئيس.
وجاء نداء الحملة الرابعة تحت عنوان “ماكرون إرحل”.

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