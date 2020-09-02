ماكرون: حرية التجديف الديني مضمونة في فرنسا

أعلنت صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة الفرنسية أمس الثلاثاء إعادة نشر رسوم الكاريكاتور المسيئة للأسلام، أي في نفس يوم بداية محاكمة شركاء الجهاديين الذين نفذوا الاعتداء الذي أوقع 12 قتيلا من هيئة تحريرها في باريس في 7 يناير 2015.

وجدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في بيروت أمس الثلاثاء، الدفاع عن حريّة التجديف في فرنسا، وذلك في معرض تعليقه على إعادة نشر صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية الساخرة رسوماً كاريكاتورية تمثل الأساءة للنبي “محمد” صل الله عليه وسلم.

ونقلت إذاعة مونت كارلو عن ماكرون “غداً سيذهب تفكيرنا جميعاً إلى النساء والرجال الذين قُتلوا بطريقة جبانة” في الهجوم المسلّح الذي استهدف مقرّ شارلي إيبدو في باريس في يناير 2015 وأوقع 12 قتيلاً من أفراد هيئة تحرير الصحيفة الساخرة.

وأتى تصريح الرئيس الفرنسي تعليقاً على قرار الأسبوعية الساخرة إعادة نشر الرسوم على غلاف عددها الصادر اليوم الأربعاء، اليوم الذي ستنطلق فيه محاكمة شركاء الجهاديين اللذين نفذا الهجوم الدامي.

وفي 7 يناير 2015 قُتل 12 شخصاً، من بينهم بعض من أشهر رسامي الكاريكاتير في فرنسا، عندما اقتحم، سعيد وشريف كواشي مكاتب شارلي إيبدو في باريس وأطلقا النار على من فيها.