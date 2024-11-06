«ماكرون»: سنعمل على جعل أوروبا «أكثر سيادة» بعد الانتخابات الأمريكية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “أن فرنسا وألمانيا ستعملان على إنشاء أوروبا “أكثر سيادة” بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.

وكتب الرئيس الفرنسي على منصة “إكس”: “لقد تحدثت للتو مع المستشار الألماني أولاف شولتز، سنعمل على خلق أوروبا أكثر اتحادا وأكثر سيادة”.

وأضاف: “علينا العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية والدفاع عن مصالحنا وقيمنا”.

وكان الرئيس الفرنسي هنأ “ترامب” بفوزه، وأضاف: “تهانينا للرئيس دونالد ترامب، مستعدون للعمل معا كما فعلنا لمدة أربع سنوات، بقناعاتكم وقناعاتي. باحترام وطموح، من أجل السلام والازدهار”.

Je viens d’échanger avec le chancelier @OlafScholz. Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte. En coopérant avec les États-Unis d’Amérique et en défendant nos intérêts et nos valeurs. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024