«ماكرون»: سنعمل على جعل أوروبا «أكثر سيادة» بعد الانتخابات الأمريكية

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 6 نوفمبر 2024 - 19:11 نُشر: الأربعاء، 6 نوفمبر 2024 - 19:11
دولي
غيتي إيميجز
ماكرون وترامب

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “أن فرنسا وألمانيا ستعملان على إنشاء أوروبا “أكثر سيادة” بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.

وكتب الرئيس الفرنسي على منصة “إكس”: “لقد تحدثت للتو مع المستشار الألماني أولاف شولتز، سنعمل على خلق أوروبا أكثر اتحادا وأكثر سيادة”.

وأضاف: “علينا العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية والدفاع عن مصالحنا وقيمنا”.

وكان الرئيس الفرنسي هنأ “ترامب” بفوزه، وأضاف: “تهانينا للرئيس دونالد ترامب، مستعدون للعمل معا كما فعلنا لمدة أربع سنوات، بقناعاتكم وقناعاتي. باحترام وطموح، من أجل السلام والازدهار”.

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