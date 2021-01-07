ماكرون: لن نستسلم للعنف ونُؤمن بقوة «الديمقراطية الأمريكية»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علق على اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي قائلا: “لن نستسلم لعنف قلة ممن يريدون التشكيك في الانتخابات”، مؤكدا “أننا نؤمن بقوة الديمقراطية الأمريكية”.

وفي فيديو نشره عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال ماكرون: “دخل عدد قليل من الأشخاص العنيفين إلى الكابيتول (مبنى الكونغرس)، رمز الديمقراطية الأمريكية الذي يعود إلى قرون. وقُتلت امرأة”.

وأضاف: “مؤيدو الحزب المنتهية ولايته يحاولون التنديد، وعن رفضهم للنتائج المشروعة للانتخابات”.

وأكد أن “فرنسا اليوم تقف إلى جانب الشعب الأمريكي بقوة وحماس وتصميم. وإلى جانب كل الشعوب التي تنوي اختيار قائدها وتقرير مصيرها وحياتها بهذا الاختيار الحر عبر انتخابات ديمقراطية”، مشددا على “أننا لن نستسلم لعنف قلة ممن يريدون التشكيك في ذلك.. نحن نؤمن بقوة الديمقراطية الأمريكية”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.