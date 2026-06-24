ماكرون: وقف النار في لبنان يجب أن يكون دائماً ويحترمه الجميع

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بضرورة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل يكون “صلبًا ويحترمه الجميع”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية.

وأفادت التقارير بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على أن أي اتفاق يجب أن يترافق مع انسحاب إسرائيلي متزامن مع انتشار الجيش اللبناني، بما يضمن بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالات مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أكد خلال هذه الاتصالات أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى اتفاق دائم يمنع عودة التصعيد.

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن أي تسوية يجب أن تضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، بما يعزز مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وتنفيذ الالتزامات الأمنية المطلوبة.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لمواكبة هذه العملية بشكل فعلي، موضحًا أن باريس ستعمل خلال الأسابيع المقبلة على حشد الدعم الدولي إلى جانب الحكومة اللبنانية، بما يشمل تعزيز قدرات الجيش اللبناني والمساهمة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين والمتضررين من المواجهات الأخيرة.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن توجيهاته للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان واضحة ولم تتغير، مشددًا على أن القوات الإسرائيلية تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد يستهدف إسرائيل أو سكان المستوطنات الشمالية.

وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي لا يواجه أي قيود على تحركاته أو عملياته في جنوب لبنان، مؤكدًا استمرار حرية العمل العسكري في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ تقليصًا تدريجيًا لقواته المنتشرة في جنوب لبنان، بالتزامن مع تقارير عن طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ انسحاب جزئي من بعض المواقع ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى انعقاد جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن ضمن مساعٍ دولية لتثبيت التهدئة.

كما نقلت تقارير عن تصريحات للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أكد فيها أن الحزب متمسك باتفاق الطائف والدستور، معتبرًا أن “المقاومة في الميدان” تمثل الضمانة الأساسية لمواجهة الاحتلال، مشددًا على أن إسرائيل “لا خيار أمامها سوى الانسحاب من الأراضي اللبنانية”.

وأشار نعيم قاسم إلى أن الولايات المتحدة “ليست ضامنًا”، مؤكدًا أن ما وصفه بقوة المقاومة هو العامل الحاسم في مواجهة الاحتلال، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أن الحزب انتقل من مرحلة الصبر إلى القتال في توقيت محدد، معتبرًا أن التطورات الحالية تتجه نحو انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني.