«ماكرون» يتمنى مشاركة «تبّون» في مؤتمر باريس حول ليبيا

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون يتمنى مشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في مؤتمر باريس حول ليبيا يوم الجمعة.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون يأسف للجدل وسوء التفاهم الذي ساد مع الجزائر في الفترة الأخيرة، وأنه يحترم كثيرا الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر.

وكان ماكرون شكّك في تصريح لصحيفة لوموند الفرنسية، شكّك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، مشيرا إلى أنّ النظام السياسي العسكري الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس من كراهية فرنسا.

واحتجت الجزائر بقوة على تلك التصريحات، واستدعت سفيرها في باريس، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.