«ماكرون» يثير الضحك خلال قمة «الذكاء الاصطناعي» في باريس

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقطع فيديو أعد بواسطة الذكاء الاصطناعي يظهره في مواقف مختلفة، للترويج للقمة التي افتتحت الاثنين في باريس حول الذكاء الاصطناعي.

ولجذب الانتباه إلى قمة الذكاء الاصطناعي في باريس نشر الرئيس الفرنسي مقطع فيديو لنفسه كفتاة ترقص على أنغام أغنية فرنسية مشهورة.

في أحد المشاهد، يرقص ماكرون على أغنية “Voyage Voyage” أو “السفر” الشهيرة من ثمانينيات القرن العشرين للمغني الفرنسي ديزيرلاس.

وفي مشهد آخر، يتم إدخاله في فيلم كوميدي، وفي مشهد ثالث، يغني أغنية راب ويستعرض تحركاته.

وينتهي المقطع بواحدة من أشهر المحاكاة الساخرة التي يصور فيها ماكرون على أنه بطل الأكشن التلفزيوني الأمريكي ماكجيفر، المعروف بمظهره وذكائه. “هذا أنا حقا”، يقول ماكرون مازحا.

وعلق الرئيس الفرنسي على مقطع الفيديو، قائلا: “عمل جيد لقد دفعني إلى الضحك”.

وأضاف: “بجدية أكبر، يمكننا باستخدام الذكاء الاصطناعي للقيام ببعض الأشياء الكبيرة جدا: تغيير الرعاية الصحية والطاقة والحياة في مجتمعنا.. يجب أن تكون فرنسا وأوروبا في قلب هذه الثورة لاغتنام كل فرصة وتعزيز مبادئنا أيضا”.

على مدى يومين، وفي قمة دولية حول الذكاء الاصطناعي تحتضنها باريس، يجتمع الإثنين قادة سياسيون من كل أنحاء العالم ورواد قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يناقش المجتمعون فرص هذه التكنولوجيا ومخاطرها وذلك خلال مشاركتهم في طاولات مستديرة ستتطرق إلى “الهجمات الإلكترونية وسلامة المعلومات”، و”الذكاء الاصطناعي والعلوم” و”مستقبل العمل”.