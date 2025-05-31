ماكرون يثير غضب بكين بمقارنته بين أوكرانيا وتايوان.. رد حادّ وعنيف!

أعلنت الصين، السبت، رفضها التام لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي شبه فيها النزاع في أوكرانيا بوضع تايوان، معتبرة أن هذه المقارنة “غير مقبولة” لأن الملفين مختلفان تماماً.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الصينية في سنغافورة، حيث أدلى ماكرون بتصريحاته خلال افتتاح منتدى حوار شانغريلا للدفاع والأمن، وقال ماكرون مساء الجمعة: “غزو الصين لتايوان يمكن مقارنته بغزو روسيا لأوكرانيا”، مضيفاً أن السماح لروسيا بالاستيلاء على أجزاء من أوكرانيا دون رد قد يثير تساؤلات بشأن ما قد يحدث في تايوان.

كما طالب ماكرون بكين بمنع كوريا الشمالية من التدخل في الأراضي الأوروبية، في إشارة إلى الدعم العسكري الذي تقدمه بيونغ يانغ لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وردت الصين مؤكدة أن “مسألة تايوان ملف داخلي بحت”، مشددة عبر وزارة خارجيتها على أن “هناك صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية”، وتابعت أن بكين ترفض أي تدخل خارجي في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن تايوان خرجت عن السيطرة الصينية منذ عام 1949، وتواصل بكين تهديدها باستعادة الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر، مع تكثيف مناوراتها العسكرية في محيطها.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث السبت أن الصين تخطط “لاحتمال استخدام القوة العسكرية” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيراً إلى تنظيمها تدريبات يومية لغزو تايوان المحتمل.