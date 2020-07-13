«ماكرون» يدعو لاستئناف الحوار وبدء العملية السياسية في ليبيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا حل عسكري للأزمة الليبية ودعا لاستئناف الحوار بشكل فوري في ليبيا وبدء العملية السياسية.

وأضاف ماكرون في كلمته بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، اليوم الاثنين، أن “استقرار ليبيا أساسي من أجل أمن أوروبا والساحل الأفريقي ولا حل عسكرياً للأزمة الليبية وأدعو إلى استئناف الحوار فوراً وبدء العملية السياسية”.

يُشار إلى أن ماكرون أكد في وقت سابق، أن باريس لا تدعم خليفة حفتر، قائلاً إن هدفهم هو التوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالعاصمة الألمانية برلين، أكد ماكرون أن “فرنسا لا تدعم خليفة حفتر، وهدفنا هو التوصل لحل سياسي”.

وتابع يقول: “حفتر قام بالهجوم العسكري بشكل يتعارض كليا مع موقف فرنسا وكما رأيتم نحن لم ندعمه عسكريا”.