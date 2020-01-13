ماكرون.. يستضيف قادة دول “الساحل” الأفريقية لبحث الإرهاب

فرنسا تستضيف خمس دول افريقية [بوابة الشرق]

يستضيف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، نظراءه قادة دول منطقة الساحل الأفريقية الخمس، لبحث ملف “مكافحة الإرهاب”.

ومن المقرر عقد القمة بمدينة باو جنوب غرب فرنسا، بمشاركة رؤساء دول تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وتسعى القمة إلى بحث الأوضاع في المنطقة، بعد تزايد تعرضها لهجمات دامية مؤخرا، لا سيما في مالي والنيجر، ومستقبل العلاقة مع باريس في هذا الإطار.

ونشرت فرنسا قوات في منطقة الساحل بحجة مكافحة الإرهاب، حيث تدخلت عسكريا في مالي عام 2012 ضد جماعات مسلحة، تطالب باستقلال الشمال.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد قتل أكثر من أربعة آلاف شخص في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، خلال عام 2019، جراء هجمات وأعمال عنف.