«ماكرون» يغضب لإفريقيا.. سيل من اتهامات زعزعة الاستقرار إلى روسيا

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بالسعي «لزعزعة استقرار أفريقيا» واعتماد خيارات «لا تصبّ في صالح المجتمع الدولي»، وذلك في تصريحات على هامش قمة في باريس.

وقال ماكرون إنّ روسيا قوة مزعزعة للاستقرار في أفريقيا عبر مليشيات خاصة تنكل بالمدنيين، مشيرا إلى أنّ الأمم المتحدة وثّقت ذلك عبر مجموعة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى، بحسب تعبيره.

ورأى ماكرون أنّ موسكو أوجدت نفسها في وضع لا تحترم فيه القانون الدولي، وباتت من القوى الاستعمارية القليلة في القرن الـ21، من خلال شنّ حرب استعمارية على جارتها أوكرانيا.

وردا على سؤال عما سيكون ردّ فعله في حال اتصل به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ماكرون «بالتأكيد سأجيب»، مضيفا «إذا اتصل بي ليقترح عليّ أمرا ما، فسأتجاوب، لأنّ فرنسا كانت دائما قوة مسهّلة ووسيطة».

وردّا على تصريحات ماكرون، أكد الكرملين -اليوم الجمعة- العمل على إقامة علاقات بنّاءة في أفريقيا، وأنّ موسكو تنسج مع الدول الأفريقية علاقات مبنيّة على الاحترام المتبادل