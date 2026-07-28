ماكرون يوجه رسالة إلى المنفي: فرنسا متمسكة بدعم وحدة ليبيا واستقرارها

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلالها حرص فرنسا على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي أن الرئيس الفرنسي أشاد في برقيته بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع الجمهورية الفرنسية ودولة ليبيا، مؤكدًا أهمية الارتقاء بمستوى الشراكة والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ماكرون حرص بلاده على تعزيز مسارات الشراكة الاستراتيجية مع ليبيا، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم فرص التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وجدد الرئيس الفرنسي التزام الجمهورية الفرنسية بدعم وحدة ليبيا، ومساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، مشددًا على استمرار دعم بلاده للمساعي التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

كما أعرب ماكرون عن دعمه لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في الخطوات التي يقودها خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل من أجل تعزيز الأمن والاستقرار داخل ليبيا.

وتأتي هذه الرسالة في إطار العلاقات بين ليبيا وفرنسا، التي تشهد تعاونًا في عدد من الملفات المشتركة، وسط اهتمام دولي بدعم المسار السياسي الليبي وتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار.