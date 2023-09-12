«ماكرون» يُؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستقدم المساعدات العاجلة والإغاثة الإنسانية اللازمة للمتضررين، مشدّداً على وقوف بلاده إلى جانب ليبيا في هذه الظروف العصيبة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عبّر فيه عن تعازيه ومواساته لضحايا إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة والجبل الأخضر، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

بدوره أشاد المنفي بما وصفها بالخطوة الكريمة من الجانب الفرنسي، منوهاً بعمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.