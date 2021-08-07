«ماكرون» يُبدي استعداد بلاده لمساعدة تونس

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، وقوف فرنسا إلى جانب تونس وشعبها، وذلك في ظل حالة الاضطراب السياسي الذي تشهده البلاد عقب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، فقد تحدث الرئيس ماكرون هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد وأكد له “وقوف فرنسا إلى جانب تونس والشعب التونسي في هذه اللحظة المهمة لسيادة وحرية تونس”.

وأضاف البيان، أن “ماكرون أعرب لسعيد عن رغبته بأن تصبح تونس قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية”، مشيرا إلى “جهوزية فرنسا لمساعدة تونس في مواجهة تحدياتها”.

من جانبه “تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بالاستجابة للأمور الطارئة وبتقديم خارطة طريق للمرحلة المقبلة بأسرع وقت وباستكمال احترام الشرعية الشعبية”، وفق قوله.