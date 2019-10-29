ماكرون يُدين استهداف أحد مساجد فرنسا ويتوعد بمحاسبة الحاقدين!

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إدانته للاعتداء الذي وصفه بالشنيع، والذي استهدف مسجداً في جنوب غرب فرنسا، جرح نتيجته شخصان، وأعلنت الشرطة أنها أوقفت مرتكبه الذي حاول إحراق الجامع.

حيث جاء في تغريدة للرئيس الفرنسي على تويتر:

“الجمهورية لن تتسامح أبداً مع الحقد، أتعهد ببذل كل الجهود لمعاقبة الفاعلين وحماية مواطنينا المسلمين”.

هذا وأصيب شخصان مسنان بجروح خطرة أمام مسجد مدينة بايون جنوب غرب فرنسا في هجوم مسلح، نفذه شخص يدعى كلود، اس يبلغ من العمر 84 عاماً، واعتقل من قبل الشرطة.

كما جاء في بيان لمديرية الشرطة، أن رجلاً حاول إضرام النار في باب مسجد في بايون، وعندما فوجئ بوجود شخصين في المكان أطلق عليهما النار، مضيفةً أن المسلح أضرم النار في سيارة قبل أن يغادر المكان.