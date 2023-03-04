«ماكرون» يُشيد بالجهود الإفريقية لحل الأزمة الليبية

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالجهود والمساعي الإفريقية لحل الأزمة الليبية، مؤكدا دعمه ومساندته لكل هذه الجهود.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده ماكرون خلال جولته الإفريقية مع نظيره الكونغولي دينيس ساسو نغيسو رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، في العاصمة برازافيل.

واستعرض الرئيسان خلال اجتماعهم الأزمات الأفريقية، وعلى رأسها ما يحدث في ليبيا والكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفادت قناة “فرانس 24”.

وكان الرئيس دينيس ساسو نغيسو قد كشف في كلمته في الدورة العادية 36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي عُقِدت في 18 و19 فبراير الماضي بالعاصمة الإثيوبي أديس أبابا، عن ترتيبات تُجرى لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل في ليبيا خلال الأشهر المقبلة.

من جانبه كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، أن المفوضية تعتزم تنظيم مؤتمر بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

وقال فكي في مؤتمر صحفي عقب اختتام قمة الاتحاد الإفريقي: “لقد التقينا مع مختلف الأطراف ونحن بصدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني الذي سيلتئم برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي يترأسها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو”.