«ماكرون» يُعلن إعادة فتح السفارة الفرنسية في طرابلس يوم الاثنين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة طرابلس، اعتباراً من يوم الاثنين القادم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مساء اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، بقصر الإليزيه في العاصمة باريس.

وقال الرئيس الفرنسي، إنه يجب دعم الأمن والسلام في ليبيا لتحقيق الاستقرار في كل المنطقة.

وأضاف: “هدفنا الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا”.

وتابع ماكرون: “مسؤوليتنا أن نعمل على منع الدول التي تملك أجندة لزعزعة الأمن في ليبيا”.

وأشار ماكرون إلى أن بلاده ستساعد في إعادة السيطرة على الحدود الليبية بمساعدة الدول الحدودية.

من جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي: “نشكر فرنسا على الدعم لإعادة الاستقرار في ليبيا”.

وأشار المنفي إلى أن أول خطوات هذا الدعم هو فتح السفارة أبوابها في ليبيا.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، واستقبلهما الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الزيارة جاءت بدعوة رسمية من قصر الإليزيه، وذلك في أول زيارة خارجية يُجريها بعد تولي الرئيس زمام رئاسة المجلس الرئاسي.

ومن المقرر أن يلتقي المنفي والكوني، الرئيس الفرنسي، على مائدة عشاء، قبل أن يتوجها إلى القاهرة للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن يختتم رئيس المجلس الرئاسي والرئيس الفرنسي مباحثاتهما، بعقد مؤتمر صحفي، بحسب ما ذكرته وكالة نوفا الإيطالية.

مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني تم النشر بواسطة ‏Libya Alahrar TV – قناة ليبيا الأحرار‏ في الثلاثاء، ٢٣ مارس ٢٠٢١