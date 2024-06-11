مالاوي تعلن رسميا مصرع نائب الرئيس بعد اختفاء طائرته

قال رئيس مالاوي، لازاروس تشاكويرا، في خطاب للأمة، الثلاثاء، إن جميع من كانوا على متن الطائرة التي أقلت نائبه ساولوس كلاوس تشيليما، واختفت الاثنين، لقوا حتفهم، حسب وكالة رويترز.

وكانت حكومة مالاوي قد أعلنت، الاثنين، أن طائرة عسكرية كانت تقل تشيليما فُقدت بعد اختفائها عن الرادار.

وقالت الحكومة في بيان، إن “كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار باءت بالفشل حتى الآن”، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكانت الطائرة التي أقلعت بعيد التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة صباحا بتوقيت غرينتش)، تقل تشيليما البالغ من العمر 51 عاما، و9 آخرين.

وكان شاكويرا قد أمر القوات الإقليمية والوطنية بإجراء “عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة”، وفق ما جاء في البيان.

وألغى شاكويرا زيارة عمل مقررة إلى جزر البهاما.

وفي عام 2022، جُرد تشيليما من سلطاته بعدما أوقف ووجهت إليه اتهامات بالكسب غير المشروع في فضيحة رشوة، تورط فيها رجل أعمال بريطاني من أصل مالاوي.

والشهر الماضي، أسقط القضاء في مالاوي التهم بعد أن حضر تشيليما عدة جلسات أمام المحكمة.