مالطا تتهم «أجنحة الشام» السورية باستخدام ليبيا لإرسال مهاجرين إلى أوروبا

قال وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري إنّ بلاده طلبت من المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات ضد مهربي البشر الذين يرسلون مهاجرين من بنغلاديش إلى ليبيا من أجل العبور إلى أوروبا.

وأوضح الوزير في جلسة أمام البرلمان المالطي، أنّ من بين المشاركين في إرسال مهاجرين إلى ليبيا شركة طيران «أجنحة الشام» السورية، والموالية لنظام بشار الأسد.

وأعرب الوزير، عن إصرارهم على مواجهة المتاجرين بالبشر وتكثيف الدوريات في البحر، معبرا عن قلقه إزاء ما وصفها بـ«المآسي قبالة ليبيا»، وفق تعبيره.

وأضاف كاميليري أنّ ما يتعرض له المهاجرون في البحر المتوسط يدعو إلى مساعدة خفر السواحل الليبي، مستبعدا وصول المساعدات المعنية في الوقت المحدد، وفق إفادته.