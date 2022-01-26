مالطا تدعو الاتحاد الأوروبي لكسر الجمود السياسي في ليبيا

دعا وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ نهج حديث لكسر الجمود السياسي الحالي في ليبيا، بعد التأخر في إجراء العملية الانتخابية المقررة في ديسمبر الماضي.

وقلل بارتولو، خلال كلمته في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبية، إنّ الصراع الليبي لا يتحمل مسؤوليته الليبيون فقط، وإنّ الإبقاء على النهج الحالي سيؤدي بشكل أساسي نحو نفس النتائج.

وشدد بارتولو على أهمية الأمن الداخلي في ليبيا، مؤكدا بأنه أمر أساسي، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند معالجة الصراع الليبي.

وأضاف بارتولو أنّ الأمن الداخلي الليبي يحظى بأولوية قصوى، مشيرا أن غيابه عن المشهد سيؤثر سلبًا على استقرار ليبيا في المدى الطويل.

وطالب بارتولو الدول المجاورة لليبيا أن تشارك في عملية المضي في المسار الأمني بالبلاد نحو الاستقرار، ولا سيما الاتحاد الأفريقي والدول الواقعة في منطقة الساحل.