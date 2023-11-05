مالطا تُؤكد استعدادها لتقديم الدعم لمفوضية الانتخابات

أكدت دولة مالطا استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يُعزز جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ويُهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا والوفد المرافق له، مع رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، اليوم الأحد، بديوان المفوضية في طرابلس.

وأفادت الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات على فيسبوك، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الانتخابات القادمة.

وعبر السفير خلال اللقاء عن تقدير بلاده للجهود الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات،، مثمناً في الوقت ذاته جهود المفوضية التي اضطلعت بها في سبيل الإيفاء بمهامها وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم، وفق قوله.