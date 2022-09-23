مالطا تُؤكد رغبتها في فتح خط بحري مباشر مع ليبيا

أعرب رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، عن رغبة بلاده في العمل على فتح خط بحري وجوي مباشر بين ليبيا ومالطا.

وناقش رئيس الوزراء المالطي خلال لقائه اليوم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إمكانية عودة الشركات المالطية للاستثمار في ليبيا، مؤكدا دعم مالطا للاستقرار في ليبيا للوصول إلى الانتخابات.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد بحث اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات منها، الصحة والطاقة والأمن بالإضافة إلى مناقشة ملف الطاقة والأزمة التي يعانيها العالم جراء الحرب الأوكرانية الروسية، وإمكانية مساهمة ليبيا في هذا الملف.

كما تم مناقشة، إمكانية العمل على وجود لجان مشتركة من قبل السلطات التنفيذية لإدارة الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.