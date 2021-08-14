مالطا تُزوّد ليبيا بـ40 ألف جرعة من لقاح كورونا

أعلنت الحكومة المالطية، عن تزويد ليبيا بـ40 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، لدعم حملة التلقيح التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في البلاد.

وقالت صحيفة “تايمز أوف مالطا”، إن الجهات المعنية بوزارة الصحة المالطية، سترسل 40 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في أقرب الأوقات بالإضافة إلى عدد غير محدد من مجموعات الاختبار.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم إرسال الشحنة إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة من قبل الحكومة، وذلك بعد التبرع بأدوات اختبار مماثلة لتونس الأسبوع الماضي، بحسب مصادر قريبة من وزارة الصحة المالطية.

ونوهت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، تعهد خلال زيارته لليبيا في أبريل الماضي، بمساعدة البلاد الجارة على العودة إلى الحياة الطبيعية، وأن ذلك التعهد جاء في سياق استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وإعادة فتح سفارة مالطا في طرابلس، وإنشاء قنصلية في بنغازي.