مالطا تُفنّد وجود أي اتفاق سري مع خفر السواحل الليبي لإعادة المهاجرين

أكدت مالطا عدم وجود أي اتفاق سري بينها وبين خفر السواحل الليبي لإعادة المهاجرين من وسط البحر المتوسط إلى ليبيا.

هذا وكانت تقارير صحفيه قد قالت أن حكومة مالطا وقعت اتفاقية مع خفر السواحل الليبي لاعتراض المراكب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين في الجزيرة وإعادتهم، وبموجب الاتفاق يدخل خفر السواحل الليبي بالفعل إلى منطقة الإنقاذ والإنعاش في مالطا لجمع المهاجرين غير الشرعيين.

وأشارت التقارير إلى أن قوات فاليتا المسلحة بما في ذلك القوات البحرية تتعاون مع الليبيين لإعادة المهاجرين إلى ليبيا وتعترض المراقبة الساحلية الليبية القوارب بناءً على معلومات الجيش المالطي قبل وصولها إلى المياه الإقليمية المالطية.

وأوضحت التقارير أن التوصل لهذا الاتفاق جرى في سرية كبيرة بين القوات المسلحة المالطية والجانب الليبي، بفضل وساطة المسئول في حكومة فاليتا نيفيل غافا.