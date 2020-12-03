مالطا.. محكمة تُصدر حكما بسجن ليبي بقضية اختطاف «طائرة»

قاضية في محكمة بمالطا أصدرت أمس الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 25 عاما على أحد الليبيين الاثنين اللذين اختطفا طائرة وأجبرا الطيار على تغيير مسارها إلى مالطا قبل 4 سنوات.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإفريقية من طراز “إيرباص 320” في رحلة داخلية إلى طرابلس عندما اختطفها الرجلان، وهما من أنصار “معمر القذافي”، في 23 ديسمبر 2016.

وهدد الرجلان بتفجير الطائرة في حال عدم الامتثال لمطالبهما، لكن حكومة مالطا رفضت التفاوض قبل إطلاق سراح جميع الركاب وكان عددهم 109.

واستسلم الخاطفان بعد 4 ساعات دون إيضاح مطالبهم وتبين أن أسلحتهما مزيفة.

وأقر أحدهما ويدعى “موسى ” بالذنب أمس الأربعاء، وصدر بحقه حكم بالسجن 25 عاما، أما المتهم الآخر ويدعى “علي أحمد”، نفي ضلوعه في اختطاف الطائرة.

وقالت القاضية: “على الرغم من أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أي شخص فقد وجب على المحكمة أن تظهر أنها تأخذ مثل تلك الأفعال الإرهابية بأقصى قدر من الجدية”.