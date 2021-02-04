مالية «الوفاق» تبحث إرجاع العلاوة الحقلية لمنتسبي حرس المنشآت النفطية

عُقِد اليوم الخميس، اجتماع بمقر وزارة المالية في العاصمة طرابلس، ضم مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية الأزهر محمد اكشير، وكل من مدير إدارة المتابعة والتفتيش والتوثيق ومدير إدارة العلاقات العامة وآمر مكتب شعبة الضباط بجهاز حرس المنشآت النفطية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالجهاز من بينها العلاوة الحقلية والإعاشة وكيفية إرجاعها إلى منتسبي الجهاز.

وأبدى اكشير تجاوبا في هذه المواضيع تقديرا للدور الذي يقوم به الجهاز والعمل على حل هذه المسائل، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالجهاز.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماع خلال الفترة القادمة يضم كل من لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى جهاز حرس المنشآت النفطية لحلحلة كل المشاكل المالية الخاصة بعمل الجهاز.

وفي وقت سابق، قام مسئولون بوزارة المالية بحكومة الوفاق، بزيارة إلى مقر حرس المنشآت النفطية في العاصمة طرابلس، الذي أعلن عدد من منتسبيه بفرع الجنوب وقبله بالهلال النفطي احتجاجات واعتصامات حول المرتبات والعلاوة الحقلية.

والتقى المسؤولون بالعميد علي امحمد الديب آمر حرس المنشآت النفطية، وذلك من أجل حلحلة الأزمة والبحث عن حلول لمنع تكرار الاعتصامات والاحتجاجات.

وأفاد المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية، بأن رئيس الجهاز العميد استعرض مع مسؤولي وزارة المالية عدد من المسائل المالية، وكذلك الأسباب التي أدت إلى إعلان بعض منتسبي الجهاز الاعتصام وكيفية علاج هذه الأزمة، عبر حلول عملية وإحالة هذه الحلول إلى وزير المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت.

وضم الوفد كل من الأزهر محمد اكشير مدير إدارة الخزانة، وسعيد أبوزيان رئيس وحدة الباب الأول بوزارة المالية والمكلفين من قِبل المجلس الرئاسي ووزير المالية بالتواصل مع الجهاز.

وقدم العميد الديب لمحة عن عمل الجهاز والفروع التابعة له ودور الجهاز في حماية النفط الليبي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الديب أن منتسبي الجهاز يعملون في مناطق جغرافية مختلفة التضاريس وأجواء مناخية صعبة على مدار الساعة في سبيل أداء واجبهم على أكمل وجه.

هذا وتناول الاجتماع الأسباب التي أدت إلى إعلان بعض منتسبي الجهاز الاعتصام وكيفية حلحلتها من بينها العلاوة الحقلية والإعاشة والمرتبات لإحالتها إلى وزير المالية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت.