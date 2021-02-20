مالية «الوفاق» تبحث في مدينة البيضاء اعتماد الميزانية العامة الموحدة

توجه اليوم السبت، وفد من حكومة الوفاق برئاسة وزير المالية فرج بومطاري، إلى المنطقة الشرقية لبحث استكمال إجراءات اعتماد الميزانية العامة الموحدة.

وأفاد الوزير في تصريحات له، بأن في إطار استكمال التوافقات التي أُقِرت سابقاً بمدينة البريقة في شأن إعداد تصور لميزانية عامة موحدة، تم التوجه اليوم السبت، إلى مدينة البيضاء بغية إعتماد نتائج اعمال اللجنة المالية الموحدة ووضع آليات تنفيذها.

وأشار بومطاري إلى أن تلك الميزانية تهدف بشكل أساسي لمعالجة عدد من المختنقات القائمة حالياً والمتمثلة في استكمال الإفراجات الجديدة لمرتبات موظفي الدولة، والتسويات المالية، ومعالجة مشاكل الضمان الاجتماعي، ومنحة الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى احتياجات قطاع الصحة ومجابهة جائحة فيروس كورونا، ودعم قطاعي النفط والكهرباء وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالخدمات الاساسية.

ونوه الوزير إلى أن هذه الخطوات تعد تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة وخاصة المالية منها كما تسهم في تسهيل مهام حكومة الوحدة الوطنية المناطة بها.

والتقى الوفد برئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، واستعرض التوافقات التي أُقِرت سابقاً بمدينة البريقة بشأن إعداد تصور لميزانية عامة موحدة، وذلك بغية اعتماد نتائج أعمال اللجنة المالية الموحدة ووضع آليات تنفيذها.

من جانبه أكد عقيلة صالح على أن اعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب الذي يُصدر قانون الميزانية العامة للدولة عقب اقرارها من المجلس لتنال بذلك الشرعية القانونية للعمل بها، وفق قوله.