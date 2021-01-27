مالية «الوفاق» تبحث ما تم إنجازه من مهام إعداد جدول المرتبات

بحث وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، خلال اجتماع مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ولجنة إعداد جدول المرتبات بوزارة المالية ما تم إنجازه من مهام.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن بومطاري تأكيده، على أهمية ما تقوم به اللجنة من عمل وطني لإرساء قواعد العدالة في المرتبات، ووفقاً لقاعدة الأجر مقابل العمل.

وتخلل هذا الاجتماع عرضاً مرئيا استعرض الدراسات السابقة المعدّة لجداول المرتبات منذ صدور قانون رقم 15 لسنة 1981م، وحتى آخر دراسة أُعدتْ بالخصوص والتي قُدمتْ من مجلس النواب الليبي.