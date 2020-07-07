مالية «الوفاق» تستعرض العراقيل التي تواجه شركة الحديد والصلب

عقد وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد عبدالملك الفقيه، رفقة مشرف قطاع الشؤون التجارية والمالية علي عوض بن عمران.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوكن بأنه تم خلال الاجتماع إحاطة الوزير بالإشكاليات التي تواجه الشركة وبخاصة في ظل استمرار إقفال منظومة الاعتمادات المصرفية.

وتم التطرق إلى الديون المستحقة للشركة على الدولة الليبية وكذلك المشاكل التي تعترض الشركة في تصدير منتجاتها، وإشكاليات استكمال خطة التطوير.

كذلك تمت إحاطة الوزير بما تعانيه الشركة جراء نقص إمدادات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربية. من جانبه أثنى وزير المالية على الجهود التي تبذلها الشركة وبخاصة في هذه الظروف الصعبة؛ وتعهد ببذله كل ما من شأنه حلحلة هذه الاشكاليات. يُشار إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب “Lisco” هي أحد أكبر الشركات في مجال صناعة الحديد والصلب في شمال أفريقيا، وهي شركة حكومية مملوكة للدولة الليبية وتتخذ من مدينة مصراتة مقرا لها. وُضِع حجر الأساس لهذا المصنع في 18 سبتمبر 1979، وبدأ الإنتاج في سنة 1989، ويعتبر هو الواجهة الرئيسية لصناعة الحديد والصلب في ليبيا، ويقع على مساحة 1200 هكتار شرق مدينة مصراتة. وتسعى الشركة الليبية للحديد و الصلب أن تكون إحدى شركات الحديد والصلب الرائدة إقليميا ودوليا من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمادية، وتبني تقنيات حديثة ومتطورة صديقة للبيئة تفي بمتطلبات الزبائن وتحسن اقتصادياتها وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية و العالمية، بحسب مسؤولي الشركة.