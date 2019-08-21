مالية «الوفاق» تسعرض مع هيئة الرقابة مواضيع الإنفاق الحكومي

عقد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بمطاري، اجتماعاً الأربعاء، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

واستعرض الاجتماع الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، عدد من الموضوعات المتعلقة بأحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي ومعايير اختيار المراقبين الماليين ومساعديهم بالداخل والخارج.

كما تم التطرق إلى بحث إطار التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة في برامج التدريب ورفع الكفاءة للموظفين المعنيين بالعمل المالي والرقابي لضمان تحقيق الإنفاق الحكومي لمستهدفاته المنشودة وفقاً للترتيبات المالية المقررة.