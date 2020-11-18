مالية «الوفاق» تكشف حجم الإيرادات والإنفاق خلال العام الجاري

كشفت وزارة المالية بحكومة الوفاق، عن حجم الإيرادات والإنفاق خلال العام الجاري.

وأفادت الوزارة بأن حجم الإيرادات المحصلة للدولة في العام الجاري بلغ 42,820 مليون دينار، فيما وصل حجم النفقات إلى ما قيمته 29,136 مليون دينار.

وبحسب ملخص متابعة وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي الذي نشرته الوزارة عبر منصتها الرسمية، فقد تمثلت هذه الإيرادات في قرض من قِبل المصرف المركزي بطرابلس بمبلغ 20 مليون دينار، بينما حققت الإيرادات المالية من الموارد النفطية والسيادية حوالي 7,187 مليون دينار.