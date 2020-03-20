مالية «الوفاق» تُحيل مرتبات شهر مارس إلى مصرف ليبيا المركزي

المرتبات أحيلت إلى مصرف ليبيا المركزي لاتخاذ الإجراء المتبع. [إنترنت]

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، عن إحالة مرتبات شهر مارس لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة الليبية، إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

كما أحالت الوزارة في وقت سابق مرتبات شهري يناير وفبراير إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، في الـ16 من الشهر الجاري، استلام أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهري يناير وفبراير لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة الليبية، من قِبل إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.

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