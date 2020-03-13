مالية «الوفاق» تُعلن جاهزية مرتبات شهر مارس

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تنفيذا لمنشور وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني بشأن وضع برنامج زمني للإدارات الفنية ذات العلاقة بإعداد مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي والذي يشير بوضوح بأن هذا الإطار الزمني إذا صادف عطلة رسمية يعد يوم عمل عادي، فأن اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة تعلن اليوم الجمعة، عن جاهزية كشوفات مرتبات شهر مارس.

وأشارت إلى أن الكشوفات ستكون صباح السبت بإدارة الميزانية لتجهيز التفويضات المالية وفقا للإطار الزمني المحدد بالمنشور المشار إليه في السابق.