مالية «الوفاق» تُناقش مراحل تطوير منظومة المرتبات

تم الاتفاق على عدد من النقاط المحددة. [وزارة المالية]

عقد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، خلال اليومين الماضيين، اجتماعاً بمقر ديوان الوزارة، بحضور عدد من مدراء الإدارات والمكاتب ولجنة ترشيد مرتبات القطاع العام، وممثلين عن شركة لتطوير الأبحاث.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم محطات ومراحل تطوير منظومة المرتبات المزمع تنصيبها لوزارة المالية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وتم الاتفاق على عدد من النقاط المحددة تمهيدً للبدء في تنفيذ المنظومة وربطها بمنظومة مصلحة الأحوال المدنية وعدد من القطاعات والوحدات الإدارية.

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