ماليزيا تتهم الصين بانتهاك مجالها الجوي وتهديد سيادتها

اتهمت ماليزيا الصين بانتهاك مجالها الجوي، وتهديد سيادتها، وذلك بعد تحليق “تشكيل تكتيكي” صيني فوق بحر الصين الجنوبي، بحسب بيان للقوات الجوية الماليزية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن بيان للقوات الجوية الماليزية، اليوم الثلاثاء، أن 16 طائرة عسكرية صينية كادت تنتهك المجال الجوي للبلاد، واصفة الواقعة بأنها تهديد لسيادة ماليزيا.

وأفادت القوات الجوية بأن رادارها رصد الطائرات التي كانت تحلق الإثنين في تشكيل بالقرب من المجال الجوي الماليزي فوق جزيرة بورنيو بولاية ساراواك شرقي البلاد.

وأضافت أن الطائرات اتجهت بعد ذلك بالقرب من منطقة لوكونيا شولز التي تديرها ماليزيا، وهي منطقة صيد غنية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، قبل أن تتحرك على بعد 60 ميلا بحريا (110 كيلومترات) قبالة ساحل ساراواك.

وبعد فشل محاولات الاشتباك مع الطائرات، قالت القوات الجوية إنها أرسلت طائرات للتعرف عليها، كما ذكرت القوات الجوية أنها أبلغت وزارة الخارجية بهذا التطور.

ونوهت القوات الجوية في بيانها إلى أن “هذا الحادث يُشكل تهديدا خطيرا للسيادة الوطنية وسلامة الطيران بسبب كثافة الحركة الجوية”.