ماليزيا تنتقد مواقف الرئيس الفرنسي المعادية للإسلام

انتقدت الحكومة الماليزية، اليوم الأربعاء، مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام، ودفاعه عن الرسوم الكاريكاتورية التي تستهدف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.



ونقلت وكالة “الأناضول” عن وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين قوله، في بيان له، إن العداوة تجاه المسلمين تزداد في العالم، وعلى رأسها سياسات الرئيس ماكرون.

وأكد أن ماليزيا حازمة بخصوص دعم حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية طالما لم يتم انتهاك حقوق الآخرين.

وشدّد على أن الإساءة لرسول محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام، تقع خارج نطاق حرية التعبير، قائلًا:” مثل هذه الحركات هي استفزاز صريح للإسلام وملايين المسلمين في العالم”.

وبيّن أن ماليزيا بصفتها دولة ديمقراطية ومتعددة الثقافات والأديان، ستواصل دعم ثقافة الانسجام والتعايش بين الاختلافات.