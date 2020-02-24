ماليزيا.. رئيس الوزراء «مهاتير» يُقدم استقالته من منصبه

أحزاب الائتلاف في الحكومة تركوا له حرية تحديد موعد استقالته من منصبه. إانترنت]

قدّم رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، البالغ 94 عامًا استقالته إلى الملك، اليوم الاثنين.

جاء ذلك في تغريدة لموقع “ماليزيان إنسيت” المحلي، وقال: “بعث رئيس الوزراء رسالة استقالته إلى الملك، بعد يوم من الاضطرابات السياسية في ماليزيا”.

وقال مكتب مهاتير محمد في بيان إن مهاتير بعث برسالة استقالة من منصب رئيس حكومة ماليزيا بعد محاولة من شركائه السياسيين لإسقاط الحكومة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب إن “مهاتير قدم استقالته إلى القصر الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم (05:00 تغ)”. دون مزيد من التفاصيل.

والسبت قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن أحزاب الائتلاف في الحكومة تركوا له حرية تحديد موعد استقالته من منصبه.

وأوضح مهاتير، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الإدارية بوتراجايا، أن “الأحزاب اتفقت على أن يكون قرار تحديد موعد استقالتي من منصبي عائدا لي”.

وفي خطابه بعد فوزه في الانتخابات العامة في 9 أيار/ مايو 2018 ، قال رئيس الوزراء مهاتير محمد، إنه سيترك منصبه لأنور إبراهيم، بعد عامين تقريبا وفقا لقرار الائتلاف.

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