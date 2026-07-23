بعد سقوط عشرات الجنود.. مالي تشن ضربات مكثّفة ضد مواقع «الجماعات المسلحة»

أعلن الجيش المالي تنفيذ غارات جوية استهدفت قاعدة مسلحة قرب بلدة ديدييني غربي البلاد، مؤكداً تحييد عدد كبير من المسلحين وتدمير منشآت ومعدات لوجستية داخل الموقع المستهدف.

وقالت القوات المسلحة المالية، في بيان نقلته وكالة “نوفوستي”، إن العملية نُفذت في 22 يوليو 2026 بعد رصد “قاعدة مسلحة رئيسية” تقع على بعد نحو 40 كيلومتراً من مدينة ديدييني، وذلك عقب تحليل معلومات استخباراتية والتحقق منها.

وأوضح البيان أن القوات الجوية نفذت ضربات دقيقة ضد الموقع، مشيراً إلى أن التقييمات الأولية للعملية أظهرت تحييد عدد كبير من المسلحين، إضافة إلى تدمير البنية التحتية المستهدفة والموارد اللوجستية التي كانت مخزنة داخل القاعدة.

وأكد الجيش المالي استمرار عمليات الاستطلاع والتمشيط البري في المنطقة، بهدف تأمين الموقع ومتابعة التطورات الميدانية عقب الغارات.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد المواجهات بين القوات المالية والجماعات المسلحة، حيث أعلن الجيش المالي قبل أيام تنفيذ غارات استهدفت بلدة تبريشات في إقليم غاو، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 مسلحاً، وذلك عقب تعرض قواته لكمين مسلح.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بمقتل نحو 50 جندياً مالياً في هجوم استهدف قافلة عسكرية في بلدة أنيفيس شمالي البلاد، ضمن موجة هجمات استهدفت مواقع عسكرية خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعلن قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، الجنرال إليزيه جان داو، أن العمليات العسكرية التي بدأت منذ 4 يوليو الجاري أسفرت عن تحييد أكثر من ألف مسلح، عقب هجمات استهدفت مواقع عسكرية في أنيفيس ومدينتي غاو وسيفاري ومناطق أخرى.

وأكدت القوات المسلحة المالية لاحقاً استعادة السيطرة على الوضع الأمني، فيما أعلن مسلحو تحالف “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبط بتنظيم القاعدة مسؤوليتهم عن الهجمات الأخيرة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

هذا وتشهد مالي منذ سنوات نشاطاً متزايداً لجماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش، خصوصاً في مناطق الشمال والوسط، حيث تواجه السلطات تحديات أمنية متواصلة تشمل الهجمات على القوات العسكرية والسيطرة على مناطق واسعة ذات تضاريس صعبة.