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مانشستر سيتي يتأهل إلى المربع الذهبي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

عين ليبيا | آخر تحديث: 30 أكتوبر 2019 - 15:10
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واصل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بنجاح حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في النسختين الأخيرتين. [إنترنت]
استطاع فريق مانشستر سيتي حامل اللقب التأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في كرة القدم، بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون 3-1 الثلاثاء في دور الستة عشر.

حيث واصل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بنجاح حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في النسختين الأخيرتين، علماً بأن لقب الموسم الماضي أتى ضمن ثلاثية تاريخية في كرة القدم الإنجليزية، شملت أيضاً لقبي الدوري الممتاز والكأس المحلية.

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هذا وسجل المدافع نيكولاس أوتامندي الهدف الأول وأضاف مواطنه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدفاً ثان، قبل أن يعود ويسجل هدفاً ثالثاً.

كما رد ساوثهامبتون الاعتبار عبر جاك ستيفنز الذي تابع بالرأس ركلة ركنية.

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