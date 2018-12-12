مانشستر سيتي يتعاقد مع الحارس الأمريكي زاك ستيفن

ودخل مانشستر سيتي في مفاوضات مع نادي كولومبوس كرو، منذ فترة قصيرة من أجل حسم صفقة الحارس الدولي الشاب، ونجح سريعًا في إنهاء المفاوضات والتعاقد معه.

ولم تكن هذه هي التجربة الأولى للحارس الأمريكي في الملاعب الأوروبية، إذ سبق وأن مثل نادي فرايبورغ الألماني خلال عام 2016، قبل أن ينتقل بعدها إلى الدوري الأمريكي.

وكان زاك ستيفن قد حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2018، بعدما قدم موسمًا رائعًا رفقة فريقه، استحق على إثره هذه الجائزة.

يذكر أن مانشستر سيتي أصبح يمتلك ثلاث حراس على مستوى عالٍ، إذ سينضم ستيفن إلى كل من إيدرسون وكلاوديو برافو.