«مانشستر سيتي» يعود إلى سكة الانتصارات بسداسية في شباك «إبسويتش تاون»

ألحق فريق مانشستر سيتي هزيمة ساحقة بمضيفه إبسويتش تاون (6-0) في عقر داره في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتألق النجم الإنجليزي فيل فودين بإحرازه هدفين الأول والثالث في الدقيقتين (27 و42) بينما تكفل بتسجيل الأهداف الربعة الأخرى كل من الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، والبلجيكي جيريمي دوكو، والنرويجي يرلنغ هالاند، والإنجليزي جيمس ميكاتي في الدقائق (30، 49، 57، 69) على الترتيب.

وعاد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، بذلك إلى سكة الانتصارات ورفع رصيده إلى 38 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة فريق تشيلسي وضيفه وولفرهامبتون مساء يوم الاثنين، في ختام مباريات هذه الجولة أيضا.

في المقابل توقف رصيد نادي إبسويتش تاون عند 16 نقطة ويحتل المركز الثامن عشر على سلم الترتيب.

غوارديولا سعيد بـ”خطوة” دوري أبطال أوروبا

بدوره، أبدى جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، سعادته بعد الفوز الكاسح على مضيفه إبسويتش تاون بنتيجة 6-0 ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأحد.

وصرح غوارديولا عبر قناة سكاي سبورتس بعد المباراة: “نحن سعداء حقا لأننا قدمنا الأداء الذي يميزنا في آخر 10 سنوات، وسعداء بالحصول على النقاط الثلاث والتواجد في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل”.

وأضاف المدرب الإسباني: “لقد قدمنا أداء أفضل كثيرا، وقد لا يكون أفضل مستوى لنا، ولكننا اقتربنا من حالة الثبات الفني لمستوانا، ولم نظهر بهذا الأداء في عدد من المباريات السابقة التي فزنا بها”.

وانتقل غوارديولا للإشادة بمنافسه إبسويتش تاون، قائلا: “لقد فازوا في هذا الملعب على تشلسي، وفازوا على نوتنغهام خارج ملعبهم، إنهم فريق مميز، ولديهم مهاجم جيد (ليام ديلاب)، ولكننا قدمنا أفضل مستوياتنا”.

واختتم غوارديولا تصريحاته: “لقد قدم لاعبو فريقي أداء جيدا، ويدركون تماما ما حققناه في المواسم الماضية، فالأمر لا علاقة له بالنتائج سواء الفوز أو الخسارة بل تقديم أداء ممتع”.

وقفز مانشستر سيتي بهذا الفوز للمركز الرابع برصيد 38 نقطة أمام نوتنغهام فورست وأرسنال 44 نقطة ثم ليفربول في الصدارة برصيد 50 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وفي الدوري الإنجليزي أيضا، تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة مذلة في عقر داره أمام ضيفه برايتون (1-3) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

ووقع على ثلاثية برايتون كل من المهاجم الغمبي يانكوبا مينته، ولاعب خط الوسط الياباني كاورو ميتوما، والمهاجم الفرنسي جورجينيو روتر في الدقائق (5، 60، 76) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز هدف فريق “الشياطين الحمر” اليتيم من ركلة جزاء عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب “أولد ترافورد”.

وتوقف رصيد فريق مانشستر يونايتد بعد هذه الهزيمة عند 26 نقطة وتراجع على المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل حقق نادي برايتون انتصاره الثاني على التوالي ليرفه رصيده إلى 34 نقطة، ويحتل المركز التاسع على سلم الترتيب.