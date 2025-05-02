مانشستر يونايتد وتوتنهام يقتربان من كتابة فصل إنكليزي خالص في النهائي

اقترب فريقا مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيان من بلوغ نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد أن حققا فوزين ثمينين في ذهاب الدور نصف النهائي، ليصبح احتمال إقامة نهائي إنجليزي خالص وارداً بقوة.

وعلى ملعب “سان ماميس” في إقليم الباسك الإسباني، عاد مانشستر يونايتد بفوز كبير على مضيفه أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف دون رد، وافتتح النجم البرازيلي المخضرم كاسيميرو التسجيل لـ”الشياطين الحمر”، قبل أن تتعقد مهمة بلباو بطرد مدافعه دانييل فيفيان في الدقيقة 35.

وسرعان ما استغل الفريق الإنجليزي النقص العددي، ليضيف البرتغالي برونو فرنانديز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 37، ثم عاد فرنانديز نفسه ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45، ليضع مانشستر يونايتد قدماً في النهائي، إذ يكفيه الخسارة بفارق هدفين في لقاء الإياب على ملعب “أولد ترافورد” الخميس المقبل.

وفي العاصمة البريطانية لندن، تغلب توتنهام على ضيفه بودو جليمت النرويجي بنتيجة 3-1، وسجّل بيرنان جونسون هدف التقدم المبكر في الثواني الأولى من اللقاء، وأضاف جيمس ماديسون ودومينيك سولانكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و61 (من ركلة جزاء). وقلّص أولريك سالتنس الفارق بهدف لبودو جليمت في الدقيقة 83، ليُبقي على حظوظ فريقه قائمة.

وبات يكفي توتنهام الخسارة بفارق هدف واحد في لقاء الإياب بالنرويج للتأهل إلى المباراة النهائية، بينما يحتاج الفريق النرويجي إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف لمواصلة مشواره الأوروبي.

ويأمل الفريقان في تعويض إخفاقهما المحلي عبر التتويج باللقب القاري، الذي يؤهل صاحبه مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فالفريقان يقدمان موسماً مخيباً في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة من 34 مباراة، متقدماً بنقطتين فقط على توتنهام صاحب المركز السادس عشر، وذلك قبل أربع جولات من نهاية المسابقة.

Victory in the first leg! 👊 pic.twitter.com/UiBjMOuSxf — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 1, 2025