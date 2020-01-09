مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي أبرز المهتمين.. بروسيا دورتموند يحدد موقفه من مغادرة سانشو في الميركاتو الشتوي

النجم الانجليزي غادون سانشو [ارم نيوز]

كشفت تقارير صحفية موقف نادي بروسيا دورتموند الألماني من بيع نجمه الإنجليزي الدولي غادون سانشو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، التي انطلقت مطلع يناير 2020.

ويعتبر سانشو من النجوم الذين اجتذبوا اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيان، إضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن إدارة دورتموند حسمت موقف سانشو، وقررت عدم التفريط في اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشارت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن مسؤولي بروسيا دورتموند رفضوا بيع سانشو خلال يناير، لأنهم لن يستطيعوا العثور على بديل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكدت أن إدارة النادي الألماني منفتحة على بيع سانشو، 19 عاما، بعد نهاية الموسم، حيث ينتهي عقده برفقة الفريق في صيف 2022.

ويواصل سانشو تألقه مع دورتموند هذا الموسم، إذ شارك في 24 مباراة، وأحرز 12 هدفا، وصنع 13 آخر.

وانتقل سانشو إلى بروسيا دورتموند من فريق الشباب في مانشستر سيتي الإنجليزي خلال صيف 2017 مقابل 8 ملايين يورو، وارتفع سعره بصورة كبيرة للغاية خلال العامين الماضيين، إذ وصل حاليا إلى 120 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وكان النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يأمل في حسم صفقة سانشو خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في محاولة لتحسين صورة المانيو في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، خاصة بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام الجار اللدود مانشستر سيتي 1-3 في كأس رابطة المحترفين مساء أمس الأول الثلاثاء.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الخامس في البريمييرليغ، بفارق 5 نقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.