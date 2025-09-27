مانشستر يونايتد يتلقى هزيمة قاسية أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة ثقيلة خارج قواعده أمام مضيفه برينتفورد بنتيجة 1-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة تألق المهاجم البرازيلي إيغور تياغو الذي سجل هدفين مبكرين لأصحاب الأرض في الدقيقة 8 و28، مانحًا فريقه أفضلية واضحة في الشوط الأول.

ورغم تمكن المهاجم السلوفيني بينجامين شيشكو من تقليص الفارق لمانشستر يونايتد في الدقيقة 26، إلا أن آمال “الشياطين الحمر” بالعودة في النتيجة تبددت عندما أضاف اللاعب الدنماركي ماتياس ينسن الهدف الثالث لبرينتفورد في الدقيقة +6 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذه النتيجة، تجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث عشر مؤقتًا في جدول الترتيب، في انتظار بقية مباريات الجولة. في المقابل، رفع برينتفورد رصيده إلى 7 نقاط أيضًا، لكنه تقدم إلى المركز الحادي عشر.

وتأتي هذه الخسارة لتزيد من الضغوط على المدرب الهولندي إريك تن هاغ، في ظل بداية متذبذبة للفريق هذا الموسم في البريميرليغ.

